В ВСУ рассказали, к чему может прибегнуть РФ 23-24 февраля

23-24 февраля возможны нестандартные действия страны-агрессора, обострение, несколько волн атак. Оккупанты могут готовить определенные провокации и 23 февраля, "потому что у них это сакральная дата – день защитника отечества", и 24 февраля – в годовщину вторжения оккупантов на украинскую землю. Как передает издание "Комментарии", об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Спикер ВС ВСУ отметил, что нужно соблюдать всего два правила – не паниковать и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

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"Надо ожидать и нестандартных действий врага, и возможного обострения", — считает Игнат.

Информационные вбросы о скоплении российских самолетов у границ Украины Юрий Игнат назвал "старой историей". Важно понимать, что самолеты – это не такни и не артиллерия, нет никакого смысла подтягивать их к границе. Самолеты должны находиться на аэродромах, откуда и взлетать.

"Уже неоднократно говорилось, что это около 40 аэродромов на оккупированной территории, в том числе в Крыму, Беларуси и РФ. Эти аэродромы принимают различные типы авиации, которая используется против Украины. То количество, которое враг накопил в начале агрессии, оно сохраняется и сейчас. Это более 700 летательных аппаратов в целом", — отметил Игнат.

По его словам, несмотря на то, что украинские защитники уже сбили около 300 самолетов и 300 вертолетов, у оккупантов еще достаточно авиации для нанесения ракетных ударов.

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