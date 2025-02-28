В ВСУ рассказали, изменилась ли ситуация на фронте после заявлений Трампа

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать и пытаться продвигаться на фронте в Украине, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и уверения всех вокруг о скором завершении войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Ни штурмы, ни попытки врага продвигаться дальше на фронте никуда не делись", — отметил он.

По его словам, на направлении, где стоит Третья штурмовая, удалось нанести войскам РФ очень существенные потери.

"Поэтому последнее время им трудно держать ту же динамику, которая была раньше. Конечно, они продолжают штурмовать, даже где-то задействовать технику, но сил у них ощутимо стало меньше. Не из-за заявлений Трампа. А из-за эффективной работы наших подразделений по уничтожению и личного состава, и техники противника", — добавил Жорин.

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"Новое поколение генералов, выросших на поле боя – это совсем другие подходы, это понимание современной войны и понимание проблем солдата. Вопрос к структурам типа ОТУ не только в том, что это не очень эффективная надстройка, но еще и в достаточно большом количестве генералов, управляющих операциями, вообще не имея представления о современном фронте", — заявил Максим Жорин.

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