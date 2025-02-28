В ВСУ рассказали, изменилась ли ситуация на фронте после заявлений Трампа

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска продолжают штурмовать и пытаться продвигаться на фронте в Украине, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и уверения всех вокруг о скором завершении войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, на направлении, где стоит Третья штурмовая, удалось нанести войскам РФ очень существенные потери.
Читайте также на портале "Комментарии" — переход ВСУ на корпусную систему должен изменить не только систему управления войсками, но и философию в армии, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп снова пугает Третьей мировой войной: о чем предупредил.
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