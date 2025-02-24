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В Третьей штурмовой рассказали, как побороть неграмотные приказы генералов

Назрела реформа системы управления войсками

24 февраля 2025, 22:52
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Марьян Ощановский

Переход ВСУ на корпусную систему должен изменить не только систему управления войсками, но и философию в армии, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин.

В Третьей штурмовой рассказали, как побороть неграмотные приказы генералов

ВСУ нуждаются в реформах. Фото из открытых источников

"Новое поколение генералов, выросших на поле боя – это совсем другие подходы, это понимание современной войны и понимание проблем солдата. Вопрос к структурам типа ОТУ не только в том, что это не очень эффективная надстройка, но еще и в достаточно большом количестве генералов, управляющих операциями, вообще не имея представления о современном фронте", — заявил Максим Жорин.

Кроме того, отметил он, не предусмотрена никакая ответственность за неграмотные решения в таких структурах, хотя часто их решения приводят к потерям территорий и гибели бойцов.

"Хочется надеяться, что корпусам дадут работу и внедрять изменения. Армия должна переходить на новый уровень", – добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики захватили территорию на Кураховском направлении, которую ранее оцепили, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "За три дня после окружения группировки украинских войск между Дачным и Константинополем "карман" перестал существовать. В принципе, ничего удивительного. Там, где у генерала Александра Тарновского из методов управления только предложение застрелиться, если приказ выполнить невозможно, то мы и будем выгребать. Даже не так. Украинский солдат продолжит расплачиваться своей жизнью и здоровьем за очередные безумные идеи командиров", — заявил он.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5609
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