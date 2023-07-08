В ВСУ рассказали, где поджимают противника больше всего

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Кравцев Сергей
Российские захватчики довольно сильно прижаты на Запорожском направлении. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
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В то же время захватчики все же пытаются обустраиваться там, где отошла вода.
Гуменюк добавила, что те подразделения врага, которые могут там разворачиваться и выставлять свои огневые позиции, имеют очень низкий морально-психологический дух.
По ее словам, оккупанты пытаются максимально обстреливать правый берег и деоккупированные населенные пункты. Гуменюк также отметила, что в населенных пунктах, которые еще страдают от затопления, захватчики пытаются устанавливать минометы на верхних этажах зданий, но такие точки "отрабатываются".
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