В ВСУ рассказали, где поджимают противника больше всего

Российские захватчики довольно сильно прижаты на Запорожском направлении. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Сейчас на нашем направлении усилия врага сосредоточены именно на недопущении нашего продвижения. Потому что они очень существенно прижаты на Запорожском направлении, они очень существенно смущены и напуганы на Днепровском направлении: то, что касается реки Днепр и вдоль побережья левого, — там, где они не могут привести в порядок свои позиции, то есть вернуться полноценно", — отметила Гуменюк.

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В то же время захватчики все же пытаются обустраиваться там, где отошла вода.

"Но это затруднено, потому что действительно и гуманитарная ситуация на этих территориях просто критическая: там процветают кишечные инфекции, очень сложная ситуация с водоснабжением и вообще с логистикой", — отметила пресс-секретарь.

Гуменюк добавила, что те подразделения врага, которые могут там разворачиваться и выставлять свои огневые позиции, имеют очень низкий морально-психологический дух.

"Им очень сложно оставаться на тех позициях. Они постоянно пытаются вернуться на те рубежи обороны, которые уже облюбовали во время высокой воды, и осознали, и смирились с тем, что им уже пора использовать следующий рубеж обороны", — сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты пытаются максимально обстреливать правый берег и деоккупированные населенные пункты. Гуменюк также отметила, что в населенных пунктах, которые еще страдают от затопления, захватчики пытаются устанавливать минометы на верхних этажах зданий, но такие точки "отрабатываются".

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