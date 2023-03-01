В ВСУ рассказали, есть ли решение о выводе войск из Бахмута

В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Но пока украинское командование не принимало решения о выходе Сил обороны из города. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии для CNN .

"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы это делаем, но делаем это организованно, без паники", — рассказал спикер.

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Череватый подчеркнул, что командование оценивает необходимость подобного решения в каждой конкретной ситуации.

"Только командование видит, насколько есть такая необходимость в этой ситуации. А потом на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет", — подчеркнул Череватый.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько в среднем живет русский военный в Украине. Средняя продолжительность жизни российского захватчика на войне на Украине составляет 60 дней, после чего с ним невозможно связаться. К такому выводу пришли корреспонденты издания "Новая газета. Европа", проанализировав 10 тысяч публикаций в группах VK о пропавших без вести российских военных. Отмечается, что некоторые граждане РФ до сих пор пытаются найти своих родных, пропавших после жестокого штурма Мариуполя. Тогда за взятие города россиянам пришлось уплатить огромную цену, потери врага зашкаливали. В то же время Минобороны РФ отрицает потери и не помогает искать убитых. Поэтому россияне не могут получить компенсацию, даже похоронить близких. С начала полномасштабной войны в российской социальной сети VK опубликовали объявления об исчезновении 1365 военнослужащих. По мнению журналистов, эта цифра очень занижена, поскольку не все россияне пишут об этом в соцсетях.