В ВСУ рассказали, что происходит на фронте

По его словам, российские оккупанты пытаются атаковать на Авдеевском и Бахмутском направлениях, они проводят несколько десятков штурмов в сутки, используя для этого все виды артиллерии, РСЗО, минометы, танки. Но каждый раз получают мощный отпор и понимают, что не способны прорвать оборону ВСУ.

"Враг тоже пытается там контратаковать, но это наносит ему еще большие потери. Там (на Сватовском направлении) идет постоянная работа по освобождению украинской земли, но мы не можем пока подробно об этом говорить. Ситуация контролируемая, ситуация ломается, чтобы ее использовать более эффективно", — рассказал Череватый.

По мнению спикера, нужно еще немного времени, чтобы комментировать ситуацию более подробно. А еще – Череватый рассказал, что за последние несколько дней, оккупанты на поле боя теряют от нескольких рот до механизированного батальона.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный назвал количество населенных пунктов возле Херсона, которые ВСУ уволили 9 ноября. Он также сообщил, что, начиная с 1 октября, украинским защитникам удалось на херсонском направлении продвинуться вглубь на расстояние до 36,5 км. Таким образом, оккупантам пришлось покидать оборонительные позиции и отступать. Залужный отметил, что общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв км. Украина за это время уже смогла восстановить контроль над 41 населенным пунктом.