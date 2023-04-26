В ВСУ рассказали, что будут прикрывать Patriot от ударов РФ

Системы Patriot призваны сбивать баллистические ракеты, при этом использование этих систем для уничтожения ракет С-300 на подлете, например, к Харькову, не является рациональным решением. Как передает портал "Комментарии" об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер ВВС Юрий Игнат.

Системы Patriot. Фото: из открытых источников

В ВСУ подчеркнули, что задачей американских батарей ПВО остается прикрытие объектов критической инфраструктуры.

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"Задача Patriot прежде всего все же против баллистики (Ред. – поражать баллистические ракеты) сохранять прикрытие наших стратегических объектов в государстве, объекты критической инфраструктуры, а особенно атомные электростанции, куда противник уже бил. Не по самим станциям, а по подстанциям, которые их питают", – отметил Юрий Игнат.

По его словам, надо дать четкий сигнал нашим европейским партнерам, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы. Потому что подстанции уже не раз были атакованы российскими войсками. Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков.

В то же время, добавил Игнат, решение по прикрытию неба от С-300 тоже может быть принято. Если будет необходимость, будет серьезная угроза и будет возможность, то будет принято решение о сбитии и 300-х ракет. Зона поражения С-300 составляет 150 км по баллистической траектории, однако ракеты с такого расстояния бьют неточно.

"Поэтому с около 100 км — от 50 до 100 км, — откуда ведется боевая работа 300-ками, думаю, их можно доставать другими средствами. И это будет значительно эффективнее, чем применение именно Patriot", — заявил Игнат.

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