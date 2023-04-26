В ВСУ рассказали, что будут прикрывать Patriot от ударов РФ

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Кравцев Сергей
Системы Patriot призваны сбивать баллистические ракеты, при этом использование этих систем для уничтожения ракет С-300 на подлете, например, к Харькову, не является рациональным решением. Как передает портал "Комментарии" об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер ВВС Юрий Игнат.
Системы Patriot. Фото: из открытых источников
В ВСУ подчеркнули, что задачей американских батарей ПВО остается прикрытие объектов критической инфраструктуры.
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По его словам, надо дать четкий сигнал нашим европейским партнерам, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы. Потому что подстанции уже не раз были атакованы российскими войсками. Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков.
В то же время, добавил Игнат, решение по прикрытию неба от С-300 тоже может быть принято. Если будет необходимость, будет серьезная угроза и будет возможность, то будет принято решение о сбитии и 300-х ракет. Зона поражения С-300 составляет 150 км по баллистической траектории, однако ракеты с такого расстояния бьют неточно.
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