logo

BTC/USD

63814.28

ETH/USD

3053.58

LTC/USD

82.51

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ раскритиковали "странные" приоритеты Минобороны
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ раскритиковали "странные" приоритеты Минобороны

В ВСУ считают, что не время акцентироваться на вопросах гендерного равенства в армии

18 апреля 2024, 23:53
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

В Министерстве обороны Украины заявили, что активизируют усилия по внедрению гендерного равенства среди военнослужащих.

В ВСУ раскритиковали "странные" приоритеты Минобороны

В армии выразили сомнения относительно актуальности отдельных проектов Минобороны. Фото из открытых источников

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что на фоне угроз дальнейшего существования Украины Минобороны занимается не очень важными вопросами.

"Обучение для гендерных инструкторов, которые должны внедрять в армии "равенство и толерантность" – это очевидно "важнее всего", чем сегодня нужно заниматься в армии. Я совершенно ничего не имею против введения равных прав и возможностей в армии. У нас в подразделении, например, все зависит только от характера, умений и знаний отдельно взятого человека. Не важно, какого этот человек возраста или пола. Но сегодня Украина живет с угрозой нового наступления россиян, под возможным ударом Киев, Харьков и Одесса, а средства выделяются на довольно странные вещи, которые, уверен, действенными будут не в сравнении прав, а разве что в освоении грантовых средств", — подчеркнул офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5119
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости