В Министерстве обороны Украины заявили, что активизируют усилия по внедрению гендерного равенства среди военнослужащих.

В армии выразили сомнения относительно актуальности отдельных проектов Минобороны. Фото из открытых источников

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что на фоне угроз дальнейшего существования Украины Минобороны занимается не очень важными вопросами.

"Обучение для гендерных инструкторов, которые должны внедрять в армии "равенство и толерантность" – это очевидно "важнее всего", чем сегодня нужно заниматься в армии. Я совершенно ничего не имею против введения равных прав и возможностей в армии. У нас в подразделении, например, все зависит только от характера, умений и знаний отдельно взятого человека. Не важно, какого этот человек возраста или пола. Но сегодня Украина живет с угрозой нового наступления россиян, под возможным ударом Киев, Харьков и Одесса, а средства выделяются на довольно странные вещи, которые, уверен, действенными будут не в сравнении прав, а разве что в освоении грантовых средств", — подчеркнул офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".