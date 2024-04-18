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Марьян Ощановский
В Министерстве обороны Украины заявили, что активизируют усилия по внедрению гендерного равенства среди военнослужащих.
В армии выразили сомнения относительно актуальности отдельных проектов Минобороны. Фото из открытых источников
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что на фоне угроз дальнейшего существования Украины Минобороны занимается не очень важными вопросами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".
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