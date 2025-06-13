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«В ВСУ пропавшими без вести числятся 400 тысяч бойцов»: что известно

В России заявляют, что 400 тысяч военных ВСУ пропали без вести

сегодня, 09:27
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Недилько Ксения

Пропагандистское издание РИА новости, ссылаясь на слова бывшего заместителя генпрокурора Украины, пишет о том, что в рядах ВСУ 400 тысяч бойцов считаются пропавшими без вести. В Центре стратегической коммуникации заявляют, что это фейк.

«В ВСУ пропавшими без вести числятся 400 тысяч бойцов»: что известно

Иллюстративное фото

На самом деле: экс-заместитель генпрокурора Мамедов писал о количестве обращений в Красный Крест, и они касаются не только военных, но и гражданского населения из временно оккупированных районов.

Также Красный Крест сообщал, что на самом деле это количество обращений по разным вопросам. Запросов на поиск пропавших без вести поступило 116 тысяч, причем с обеих сторон – и из Украины, и из России.

Эту информацию опроверг и заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

"Это абсолютно некорректная или намеренно манипулятивная подача информации. Детали впоследствии. Украина знает настоящие цифры, и они кратно меньше. МККК снова стал инструментом пропаганды российских убийц", – подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера в рамках договоренностей в Стамбуле, Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными из российской неволи освобождена группа Защитников из категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Коордштаба.

Среди освобожденных – военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. В нынешнем обмене возвращаются защитники Мариуполя, проведшие в неволе более 3-х лет. Все освобожденные защитники — мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных украинских воинов считали пропавшими без вести.



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