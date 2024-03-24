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В ВСУ произошла громкая отставка генерала, занимавшегося подготовкой мобилизованных

Генерал-майор Виктор Николюк сообщил о своем увольнении сам

сегодня, 17:59 comments1254
Автор:
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Лиля Воробьева
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24 марта стало известно, что в отставку ушел генерал-майор Виктор Николюк, руководивший Командованием подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это связано с переводом на другой пост.

В ВСУ произошла громкая отставка генерала, занимавшегося подготовкой мобилизованных

Генерал-майор Виктор Николюк (фото из открытых источников)

Об этом сообщается на официальной странице Виктора Николюка.

Он сам сообщил о своей отставке и пожелал преемнику удачи.

"Составляю из себя полномочия командующего Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ и желаю своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали за год", ― говорится в сообщении.

Известно, что Николюк пробыл в должности год. Его назначили на пост командующего Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ в марте 2023-го. Но теперь генерал-майор теперь имеет новую должность и возглавит один из участков фронта.

"Новые вызовы, новые испытания, новые победы. В настоящее время требует с каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом. И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта" , ― пишет Николюк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что профильный комитет согласовал отставку Лапутиной с должности министра по делам ветеранов. Глава Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Татьяна Третьякова рассказала, что члены комитета поддержали отставку Юлии Лапутиной. Кроме того, комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять ее отставку. Прокомментировал заявление Лапутиной на увольнение военный Роман Кротевич. Он выразил надежду, что следующий министр хоть что-нибудь будет делать для ветеранов и сам будет участником боевых действий.



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