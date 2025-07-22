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В ВСУ присоединились 9500 осужденных, среди них 100 женщин: как украинки после приговора уходят на фронт

Из мест лишения свободы - на фронт: в ВСУ уже присоединились 9500 осужденных, среди них - 100 женщин

22 июля 2025, 15:43
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Ткачова Марія

С начала реализации инициативы по привлечению добровольцев из числа осужденных, в ряды Вооруженных сил Украины уже вступило около 9500 человек, ранее отбывавших наказание в учреждениях исполнения наказаний. Из них 100 – женщины. Все они проходят службу на равных с другими военными, выполняя задания на передовой или в тыловых подразделениях.

В ВСУ присоединились 9500 осужденных, среди них 100 женщин: как украинки после приговора уходят на фронт

В ВСУ присоединились 9500 осужденных

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, женщин преимущественно вовлекают в сферы, где особенно нужна дисциплина, точность и ответственность: связь, логистика, медицинское обеспечение.

В исправительной колонии в Тернопольской области корреспондент Интера Роман Гаврилов пообщался с женщинами, которые уже подали заявки на вступление в армию. Они рассказывают, что хотят не только искупить вину, но и стать частью борьбы за независимость, доказать себе и обществу, что могут быть полезны.

"Я сидела за свою ошибку, но война – это не ошибка. Это шанс изменить жизнь, помочь другим и доказать, что мы не сломаны", — сказала одна из потенциальных добровольиц.


Этот шаг для многих не только о службе, но и о личной трансформации, желании выйти на свободу не просто уволенной, а с опытом, достоинством и новым жизненным содержанием.

Инициатива участия осужденных в защите Украины предусматривает добровольность, проверку мотивации, физическую пригодность и служебную подготовку. Кандидаты проходят медкомиссию, отбор и собеседование. Те, кто несет службу, пользуются теми же правами и подвергаются таким же рискам, как и другие военнослужащие.

Сейчас министерство юстиции продолжает сотрудничество с Генштабом и командованием частей, куда направляют добровольцев. В планах расширить спектр доступных специальностей для женщин и обеспечить им полноценную интеграцию в военную систему.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военнослужащая с позывным "Мавка" публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны собратья.



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Источник: https://www.facebook.com/100068680494393/posts/pfbid02ZYe9L8qjKDhmKhUwJYrWwUnffoNxh28MxszMCdECnp5zGFuSiTs6TMzRMV8PNNJCl/?
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