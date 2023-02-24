В ВСУ предупредили украинцев о "сюрпризах", которые сегодня может готовить враг

Страна-агрессор в годовщину полномасштабного вторжения в Украину может устроить провокации. Потому украинцев призывают быть осторожными сегодня и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день, есть такая угроза", — отметил Юрий Игнат.

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В то же время он добавил, что не нужно панически ожидать массированной атаки. По его словам, враг прекрасно видит, что Украина подготовилась очень хорошо, поэтому массированные удары РФ может перенести на другой день.

"Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону", — подчеркнул спикер.

Отметим, сегодня по случаю годовщины полномасштабного вторжения к украинцам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал соотечественников к единству и пообещал сделать все возможное, чтобы 2023-й год стал годом победы Украины.

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