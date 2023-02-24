В ВСУ предупредили украинцев о "сюрпризах", которые сегодня может готовить враг

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор в годовщину полномасштабного вторжения в Украину может устроить провокации. Потому украинцев призывают быть осторожными сегодня и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
ВСУ. Фото из открытых источников
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В то же время он добавил, что не нужно панически ожидать массированной атаки. По его словам, враг прекрасно видит, что Украина подготовилась очень хорошо, поэтому массированные удары РФ может перенести на другой день.
Отметим, сегодня по случаю годовщины полномасштабного вторжения к украинцам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал соотечественников к единству и пообещал сделать все возможное, чтобы 2023-й год стал годом победы Украины.
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