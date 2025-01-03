В ВСУ предупредили о решающей битве за Торецк: что сейчас происходит

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день почти вся западная часть Торецка под контролем врага. И россияне продвигаются к одной из ключевых шахт, битва за которую будет решающей в судьбе северной части города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.
Бои за Торецк. Фото из открытых источников
Военный отметил, что украинские защитники дают отпор врагу и поэтому нет причин говорить о том, что битва за Торецк уже проиграна
Что касается ситуация на Орловском направлении, недалеко от Торецка, то, по словам Евгения Иевлева, ситуация здесь стабильная.
Однако он отметил, что враг на этом направлении регулярно обстреливает позиции Сил обороны Украины. А также время от времени пытается штурмовать, применяя небольшие пехотные группы. В то же время, по словам военного, ситуация в районе самого Торецка сложнее.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики активизировались на Торецком направлении, используя все большее количество ударных беспилотников, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".
По словам офицера ВСУ, россияне "сильно засыпают фосфором" позиции украинской армии, а также используют на поле боя все большее количество fpv-дронов.
Кроме того, сообщил "Алекс", россияне пытаются активно выбивать логистические пути бойцов ВСУ.
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