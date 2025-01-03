В ВСУ предупредили о решающей битве за Торецк: что сейчас происходит

На сегодняшний день почти вся западная часть Торецка под контролем врага. И россияне продвигаются к одной из ключевых шахт, битва за которую будет решающей в судьбе северной части города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

Бои за Торецк. Фото из открытых источников

Военный отметил, что украинские защитники дают отпор врагу и поэтому нет причин говорить о том, что битва за Торецк уже проиграна

Что касается ситуация на Орловском направлении, недалеко от Торецка, то, по словам Евгения Иевлева, ситуация здесь стабильная.

"Полоса обороны уже более 2 месяцев не движется на этом направлении. Я думаю, это связано с тем, что враг не может потянуть такое количество наступательных действий. Есть четыре приоритетных для них направления наступления — это Кураховское, Покровское, Часов Яр и Торецкое. Нам пришлось сесть в более-менее подготовленные качественно позиции, где врага удается удерживать", — сказал Иевлев.

Однако он отметил, что враг на этом направлении регулярно обстреливает позиции Сил обороны Украины. А также время от времени пытается штурмовать, применяя небольшие пехотные группы. В то же время, по словам военного, ситуация в районе самого Торецка сложнее.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики активизировались на Торецком направлении, используя все большее количество ударных беспилотников, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

"На Торецком направлении россияне понемногу начинают набирать обороты. Враг постепенно все больше и больше активизируется", – сообщил военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, россияне "сильно засыпают фосфором" позиции украинской армии, а также используют на поле боя все большее количество fpv-дронов.

Кроме того, сообщил "Алекс", россияне пытаются активно выбивать логистические пути бойцов ВСУ.



