РФ активизировалась в Торецке: какое оружие использует враг

Российские захватчики активизировались на Торецком направлении, используя все большее количество ударных беспилотников, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россия наступает в Торецке. Фото из открытых источников

"На Торецком направлении россияне понемногу начинают набирать обороты. Враг постепенно все больше и больше активизируется", – сообщил военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, россияне "сильно засыпают фосфором" позиции украинской армии, а также используют на поле боя все большее количество fpv-дронов .

Кроме того, сообщил "Алекс", россияне пытаются активно выбивать логистические пути бойцов ВСУ.

Как известно, в Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупационными войсками. На сегодняшний день нельзя утверждать, что ВСУ вышли из города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики готовятся к наступлению на шахту "Торецкая", которая является важным оборонным рубежом в городе, сообщил военный с позывным "Мучной". "Сейчас враг готовится к попытке атаковать и завладеть шахтой "Торецкая". После потери этого рубежа обороны нам придется отходить с северных окраин и на этом все закончится", — рассказал он. В Временном Яру, по словам военного, россияне контролируют железнодорожный вокзал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента. Как известно, Роман Машовец был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины 22 апреля 2020 года. С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи украинской армии и стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.