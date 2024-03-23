В ВСУ озвучили важный вывод из теракта в Москве

По мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, Кремль воспользуется терактом в "Крокусе", чтобы лишить россиян минимальных прав.

Теракт в Москве устроили по меньшей мере пять человек. Фото из открытых источников

"В ближайшее время мы увидим несуществующие "связи с Украиной" и другой бред, который станет основанием лишить россиян даже минимальных прав. Тотальная диктатура, ориентированная на войну, теперь приобретет просто новую, более жесткую форму. Вывод для украинцев может быть только один, если за это время он еще не сформировался, — эта война экзистенциальна. Либо они нас, либо мы их", — подчеркнул офицер ВСУ.

Максим Жорин добавил, что не стоит сочувствовать россиянам, потому что, как показывает практика, почти любые "гражданские из Москвы" за один день превращаются в оккупантов в Буче.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продвинулись и захватили новые территории в окрестностях населенных пунктов Тоненьке и Бердичи в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области. Тяжелые бои с оккупантами также продолжаются в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботино.