В ВСУ озвучили сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт

Срок подготовки мобилизованных военных десантников составляет один-два месяца. Бойцы не отправляются на фронт без базовой подготовки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замначальника штаба Командования ДШВ ВСУ полковника Виктора Люльчака.

ВСУ. Фото из открытых источников

Полковник отметил, в настоящее время проходит согласование военнослужащих в центрах подготовки ДШВ, также открываются новые школы подготовки.

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"Ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения базовой общевойсковой подготовки или, если это нужно, профессиональной общевойсковой подготовки", — заявил Люльчак.

Он добавил, что сроки такой подготовки зависят от того, нужна только базовая подготовка или необходима также и профессиональная подготовка. Если боец имеет хорошие навыки, то подготовка идет месяц, если же нужна общая подготовка, то раньше, чем через два месяц военные не попадет на фронт.

Виктор Люльчак подчеркнул, что Командование десантно-штурмовых войск продолжает процесс наращивания численности личного состава и введения новых подразделений в соответствии с вызовами, которые ставит перед нами война.

"К настоящему времени наша численность выросла в разы. Точную цифру, к сожалению, назвать вам не могу", — заявил полковник.

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