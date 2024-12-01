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В ВСУ ответили, пора ли мобилизовать 18-летних

Тему понижения мобилизационного возраста педалируют западные партнеры Украины.

сегодня, 21:15
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Автор:
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Лиля Воробьева

Украина пока не нуждается в мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, а подобные предложения с Запада являются лишь мнениями отдельных политиков. Об этом заявил спикер оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский в интервью для "Эспрессо".

В ВСУ ответили, пора ли мобилизовать 18-летних

Мобилизация 18-летних юношей (фото из открытых источников)

Он отметил, что мобилизационные процессы в Украине регулируются требованиями национального законодательства и реальными потребностями армии, а решение по мобилизации принимает Верховная Рада.

"Мобилизация с 18 лет — это лишь намерения и мнения чиновников в Соединенных Штатах Америки. Мобилизация — это сложный вопрос, который не должен зависеть от внешнего влияния. Это суверенное право нашей страны решать, с какого возраста начинать мобилизацию", — подчеркнул Домбровский.

По его словам, потребности в снижении мобилизационного возраста нет, но подобные вопросы могут обсуждаться в зависимости от обстоятельств.

"Уместность мобилизации с 18 лет будет зависеть от того, какая ситуация складывается на линии боевого столкновения. Конечно, если время будет требовать, возможно, будут пересматривать нормы. Но пока такой необходимости нет", — подчеркнул Домбровский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сказал, отправят ли молодежь на фронт . Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что западные партнеры хотели бы, чтобы мобилизационный возраст в Украине снизили, об этом он сказал в эфире телемарафона.

При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время в Украине не предполагается проведение мобилизации с 18 лет. В то же время президент отметил, что молодые люди могут пойти служить по контракту и к мобилизационному возрасту, который составляет 25 лет.



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Источник: https://zahid.espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-narazi-nemae-potrebi-mobilizovuvati-gromadyan-vid-18-do-25-rokiv-ok-zakhid
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