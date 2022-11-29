В ВСУ отреагировали на заявления россиян о "продвижении" под Бахмутом



















Сегодня на Бахмутском направлении продолжаются самые ожесточенные бои. Враг подтащил туда резервы и постоянно атакует позиции ВСУ, но украинские защитники продолжают противостоять врагу. Об этом сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире "24 канала".

В ВСУ рассказали о боях под Бахмутом (фото из открытых источников)

"Сегодня Бахмут — это самое жестокое и агрессивное направление. Там действует ЧВК "Вагнер", как самая большая ударная сила. Врагу туда удалось подтянуть больше резервов. А потому там идут позиционные бои и линия фронта изгибается. Но сверхкритического там ничего нет. Командование отслеживает процесс и реагирует на каждый шаг врага, даже если есть продвижение: выстраивается линия обороны, наносится удар, чтобы сделать невозможным им пройти дальше. За каждое продвижение у врага есть огромные потери. Мы контролируем свои позиции и выравниваем линию фронта", — сообщил Сергей Череватый.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о заявлении Зеленского и прогнозе войны в Украине. В своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разруха бывает везде, где проходят российские власти, подчеркнул, что наша страна никогда не примет порядок "товарищей" из Москвы, заявил о ряде важных международных встреч в Украине и за ее пределами. в том числе в ракурсе противостояния российской агрессии и создания трибунала против РФ. Председатель правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес признался, что в последнее время редко стал следить за обращениями, подобными тем, что каждые сутки делает украинский президент.

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