В ВСУ отреагировали на информацию о возможной атаке Пригожина из Беларуси

В воскресенье, 25 июня, по информации командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, на севере Украины не обнаружено ни наращивания техники, ни живой силы захватчика, когда же оккупант совершит попытку перейти границу с северного направления, это решение станет для него самоубийством.

Сергей Наев (фото из открытых источников)

"Хочу всех заверить, что ситуация в Северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск", — отметил украинский генерал, отвечая на вопрос о возможности участия ЧВК "Вагнер" "в попытке нападения на украинскую территорию со стороны Беларуси, информирует Military Media Center" .

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"Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7. Если же такое произойдет, и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", — подытожил командующий Объединенными Силами ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Пригожин окажется в Беларуси – какой шанс выпал Лукашенко благодаря переговорам. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил посредником между поднявшими бунт и ушедшими на Москву вагнеровцами и Кремлем, который явно оказался не готов к такой ситуации. Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассуждает Пригожин, никому бы не поверил внутри России. А вылететь из контролируемого им Ростова прямо в Африку (где вагнеровцы неплохо укрепились), скорее всего, проблематично. Потому Лукашенко, которому Пригожин доверяет, выступил гарантом его неприкосновенности.