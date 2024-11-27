В ВСУ описали типичного российского солдата, попадающего в украинский плен

Украинские военные все чаще встречают у своих пленных российских солдат очень похожие характеристики. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин во время телемарафона "Единые новости" поделился наблюдениями о том, кто именно воюет на стороне России и попадает в украинский плен.

Российские пленные. Фото: Сухопутные войска ВС Украины / Facebook

По словам Назара Волошина, более половины оказавшихся в плену российских военных это бывшие заключенные, которые из-за войны в Украине хотят выйти на свободу.

"В первую очередь, более половины из попадающих в плен — это бывшие заключенные, которые в обмен на амнистию выбрали служить российской армии и избрали путь вести боевые действия", — рассказал Волошин.

Другая категория, также активно попадающая в плен — это недавно мобилизованные россияне. А также разные наемники, присоединяющиеся к войне на стороне России. По словам Волошина, они часто оказываются в опасных ситуациях на передовой.

"Их посылают на проведение штурмовых действий и с целью выявления и проведения разведки украинских огневых точек на линии боевого столкновения", — рассказал спикер.

Волошин также добавил, что хотя случаи пленения представителей спецназа РФ являются редкостью, но такие ситуации также были.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что оккупанты регулярно убивают украинских пленных. Кроме того, США подтверждают ужасные зверства россиян на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные взяли в плен гражданина Греции, воевавшего на стороне РФ. Он рассказал, как попал на фронт.