В ВСУ официально объяснили ситуацию вблизи Очеретино

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Slava Kot
Военные аналитики зафиксировали прорыв фронта российскими войсками в направлении Очеретино, куда украинские силы были вынуждены направить дополнительные силы. Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин объяснил, какая ситуация сейчас в населенном пункте.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Немецкий журналист и аналитик открытых данных Юлиан Репке сообщил, что россияне прорвали линию фронта вблизи Авдеевки и зашли в Очеретино. Военные аналитики из Института изучения войны указали, что Россия одновременно начала наступление в трех точках на Авдеевском направлении, надеясь совершить масштабный прорыв и выйти на административные границы Донецкой области.
Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал о ситуации на фронте.
По словам военного, украинские силы контролируют большую часть Очеретино и выбивают врага с других территорий поселка.
Отметим, что 22 апреля, по данным Института изучения войны, россияне в центре поселка Очеретино установили свой флаг, однако населенный пункт не захватили полностью.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал, где россияне в войне имели реальный успех.
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