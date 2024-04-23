В ВСУ официально объяснили ситуацию вблизи Очеретино

Военные аналитики зафиксировали прорыв фронта российскими войсками в направлении Очеретино, куда украинские силы были вынуждены направить дополнительные силы. Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин объяснил, какая ситуация сейчас в населенном пункте.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Немецкий журналист и аналитик открытых данных Юлиан Репке сообщил, что россияне прорвали линию фронта вблизи Авдеевки и зашли в Очеретино. Военные аналитики из Института изучения войны указали, что Россия одновременно начала наступление в трех точках на Авдеевском направлении, надеясь совершить масштабный прорыв и выйти на административные границы Донецкой области.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал о ситуации на фронте.

"Ситуация в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области сложна: в стремлении захватить населенный пункт противник применяет против наших подразделений весь арсенал вооружения, в том числе и химические ядовитые вещества, пытается закрепиться в южной части Очеретино", — сказал Волошин.

По словам военного, украинские силы контролируют большую часть Очеретино и выбивают врага с других территорий поселка.

"В настоящее время, подавляющая часть поселка контролируется Силами обороны, южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии, принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации в этом направлении", — добавил Назар Волошин.

Отметим, что 22 апреля, по данным Института изучения войны, россияне в центре поселка Очеретино установили свой флаг, однако населенный пункт не захватили полностью.

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