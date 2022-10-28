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В ВСУ объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога

Россия продолжает ракетный террор на территории Украины

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Представитель Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат подробно объяснил, при каких обстоятельствах в Украине объявляется воздушная тревога. Как передает издание "Комментарии", об этом Игнат рассказал в эфире Украинского радио.

В ВСУ объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога

Воздушная тревога. Фото: из открытых источников

Юрий Игнат отметил, воздушная тревога включается в разных случаях, это делается всегда, когда есть угроза населению, военным и всему, что есть в Украине. Тревога может быть связана с ракетной атакой, скажем, из акватории Черного или Азовского моря, или же когда вылетают самолеты стратегической авиации — бомбардировщики Ту-160 или Ту-195. 27 октября одна из тревог была связана с тем, что два таких бомбардировщика, которые являются носителями ракет Х-101 или Х-555, вышли на боевой курс, откуда обычно наносят удары именно этими ракетами. Соответственно, сразу поступает оперативная информация о том, что есть высокая вероятность запуска ракет, в таком случае включается воздушная тревога. Эти ракеты имеют большую дальность полета, более 5500 км, поэтому угрожают всей территории Украины.

"Другая угроза, которая была в четверг, это взлет самолетов МиГ-31К. Речь идет о самолете, который является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая тоже могла быть применена противником. А в начале минувших суток была успешная работа украинской ПВО, ведь с 22 часов до половины первого ночи 27 октября продолжалась атака дронов-камикадзе, их было сбито 19 на территории Одесской, Николаевской и Винницкой областей", — отметил полковник.

По его словам, это были три большие группы дронов, которые двигались в соответствующих направлениях. Все сбивать не удается, конечно, было несколько пролетов Но сегодня замечательный результат — сбито более 85% дронов. Иногда поступает информация, что будут применены зенитные ракеты по наземным целям, например, С-300, тогда также объявляется тревога. Так же и с реактивными системами залпового огня: когда есть информация, что по каким-то областям противник вот-вот применит реактивную артиллерию, также объявляется сигнал тревоги. То есть воздушная тревога не всегда сопровождается нанесением ударов и разрушениями.

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Источник: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=99897&fbclid=IwAR0gdhzpsUlFeX2G5PNp7Wf7LnuFQ4tkZ82xJyjHSHJfi-FpNYP2hVT5IpI
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