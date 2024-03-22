По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, озвучивание любого числа людей, которых нужно призвать в ряды украинской армии, вредит процессу мобилизации.

В Украине планируют усилить мобилизацию. Фото из открытых источников

"Никто никогда не сможет посчитать, сколько украинской армии нужно людей для победы. Нам нужна неизменная системная мобилизация, неизменное пополнение войска, неизменная подготовка. При этом необходимо заниматься не только мобилизацией мужчин, но и всеобщей подготовкой гражданского населения", — подчеркнул майор ВСУ.

Максим Жорин добавил, что постоянное сочинение пугающих людей рандомных цифр лишь вредят мобилизации и мешают пополнять ВСУ новобранцами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.