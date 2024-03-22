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Марьян Ощановский
По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, озвучивание любого числа людей, которых нужно призвать в ряды украинской армии, вредит процессу мобилизации.
В Украине планируют усилить мобилизацию. Фото из открытых источников
Максим Жорин добавил, что постоянное сочинение пугающих людей рандомных цифр лишь вредят мобилизации и мешают пополнять ВСУ новобранцами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.
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