Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин прокомментировал задержание военными лиц, пытавшихся поджечь их автомобили.

В Украине продолжают поджигать авто военных. Фото из открытых источников

"Наконец-то публичная поучительная история от военных для желающих заработать быстрые деньги по заказу России. Поджигатели военного автомобиля после воспитательной беседы едут на фронт на исправительные работы, чтобы лучше понимать, что нужно думать своей пустой головой, прежде чем соглашаться на диверсии в собственной стране", — отметил Максим Жорин.

По его словам, это вполне логичная и неизбежная реакция общества на поджоги автомобилей.

"Одно дело, когда действует российская агентура. Но когда это делают наши украинские дегенераты, которые хотят заработать легкие деньги, они должны нести соответствующее наказание. Не успели правоохранительные органы – военные имеют свои методы. Надеюсь, станет уроком для всех других дегенератов задуматься многократно перед тем, как соглашаться на подобную работу", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мотивации и видения американских республиканцев и демократов относительно российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть — при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик. По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии. "Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его сумасшедшие идеи", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал украинские фортификации, которыми из-за неправильного строительства враг продвигается к позициям ВСУ. Комбат добавил, что "врагу достаточно просто толкать в такие рвы своих зэков и контрактников, чтобы толпами бежали", пока кто-то не добежит до украинских позиций.