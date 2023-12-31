В ВСУ объяснили, почему сбили меньше половины российских дронов

Воздушные силы несколько месяцев удачно сбивали около 80-90% российских дронов "шахед", однако во время атаки в ночь на 31 декабря было сбито менее половины – 21 из 49 беспилотников РФ. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил ситуацию.



Юрий Игнат об атаке беспилотников по Украине. Фото из открытых источников

По словам Юрия Игната, россияне изменили акцент атаки по территории Украины. Если раньше российские силы атаковали в основном дальние регионы от фронта, то эта атака была в основном на линию обороны.

"Большинство этих ударных дронов из 49 было направлено на прифронтовую территорию. То есть линия обороны, где стоят наши бойцы, а также прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей. Это изменение акцента атаки", — рассказал Игнат в эфире телемарафона.

Спикер Воздушных сил объясняет, что украинские системы ПВО и истребители предпринимают несколько попыток уничтожить российские беспилотники на относительно безопасной территории, однако гораздо меньше вблизи линии фронта.

"Знаете, "шахед" — цель непростая. Истребители, которые за ними гоняются по территории Украины, могут 5 раз облететь его и не уничтожить, потому что цель сложна для наших истребителей старых советских", — говорит Игнат и указывает, что истребители F-16 лучше справляться с этой задачей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юрий Игнат рассказал новые подробности удара по российскому кораблю "Новочеркасск".

Также "Комментарии" писали о Воздушных силах, где объяснили, будут ли истребители F-16 в Украине до конца года. По словам спикера ВС, Украине нужно подготовить пилотов, инфраструктуру и инженерно-авиационный состав, чтобы получить американские боевые самолеты.