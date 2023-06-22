В ВСУ объяснили, почему под Бахмутом резко уменьшилась интенсивность боев

На бахмутском направлении действительно последнее время уменьшилась интенсивность боев. В первую очередь это произошло из того, что противник проводил ротационные мероприятия. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"На бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев в силу того, что враг проводил ротационные мероприятия. Также туда зашли подразделения воздушно-десантных войск врага, мотострелковые подразделения, которые видели разбитые подразделения Вагнера и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо осмотрительнее, чем это делал Вагнер", – рассказал Сергей Череватый.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Спикер сообщил, что за сутки на бахмутском направлении россияне 389 раз обстреляли из артиллерии позиции украинских воинов. Было 4 боестолкновения и два авианалета. В ходе боев было уничтожено 69 оккупантов, 43 получили ранения, один попал в плен.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о контрнаступлении – посоветовал вспомнить то, что было осенью.

Также издание "Комментарии" сообщало – идет третья неделя наступательных действий украинских Сил обороны на ряде направлений. И пока мы подавливаем российские оккупационные войска на юге, те продолжают атаки на востоке. В Пентагоне уверены, что ВСУ ждут тяжелые битвы, с потерями, но уверены, что украинцы добьются успеха. Ну, а информационный фон вокруг событий на фронтах российско-украинской войны традиционно перенасыщен. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и около-фронтовую ситуацию на данный момент.



