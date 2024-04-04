В ВСУ объяснили, готовы ли к атаке с территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. По его словам, белорусы уже копают окопы на границе. На эти заявления белорусского диктатора отреагировал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.



Российские и белорусские военные. Фото из открытых источников

Илья Евлаш в эфире телеканала "Эспрессо" заверил, что Украина готова к военным действиям с территории Беларуси, в том числе нападению с воздуха.

"Если со стороны Беларуси по Украине начнут лететь ракеты или взлетать самолеты, которые будут атаковать нашу территорию, то мы готовы к отражению их воздушного нападения", — пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

Евлаш подчеркнул, что украинские силы уже показали всему миру, что они способны проводить удачные операции и попадать в нефтеперерабатывающие заводы, военную инфраструктуру, в том числе летную на других территориях. По словам спикера Воздушных сил авиация, это чрезвычайно мобильный род войск, способный быстро перемещаться, поэтому Украина может отреагировать на действия со стороны Беларуси.

"Если будет угроза, мы готовы обезопасить наше воздушное пространство и отразить атаки противника", — сказал Евлаш.

По его словам, Украина готова наносить удары по воздушным целям врага и вспомнил, что Беларусь в начале полномасштабного вторжения предоставила свою территорию для России, которая осуществляла ракетные удары по украинской и территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Лукашенко начал пугать войной и увеличилась ли угроза нападения с Белоруссии на территорию Украины.

Также "Комментарии" писал о военном, который объяснил, будет ли Беларусь во главе с Лукашенко воевать за Россию.