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В ВСУ назвали участок фронта, где идут самые активные бои с оккупантами

Идет позиционная война, есть определенное движение, но при малейшей возможности наши войска стараются выравнивать линию фронта, если есть какие-то движения

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Уже несколько недель подряд россияне большими силами пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Бахмута и Авдеевки. Именно на этом участке фронта идут самые ожесточенные бои. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В ВСУ назвали участок фронта, где идут самые активные бои с оккупантами

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В ВСУ отметили, что враг не различает, где военных, а где гражданские, бьет из всего, что есть, идет на штурм. На этом направлении Россия активно использует ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы, танки, авиацию. На сегодняшний день заявления российских пропагандистов о якобы прорыве обороны ВСУ не соответствуют действительности. Никакого продвижения россияне, как не было, так и нет. Украинская армия держит оборону.

Спикер признал, что идет позиционная война, есть определенное движение, но при малейшей возможности украинские войска стараются выравнивать линию фронта, если есть какие-то прорывы.

Стоит отметить, что по данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте, а город Бахмут изо дня в день разрушается все больше.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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