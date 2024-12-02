В ВСУ назвали самый неутешительный месяц для россиян по количеству потерь

За ноябрь Россия потеряла более 35 000 своих военных в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Потери российских войск. Фото из открытых источников

Военный рассказал, что оккупационные войска продолжают атаковать малыми группами, используя минимум бронетехники.

По его словам, ноябрь можно назвать колоссальным по уровню потерь врага.

Назар Волошин также сообщил, что на прошлой неделе оккупанты совершили 1156 штурмов, что более 921 атаки за предыдущую неделю.

Также спикер отметил, что в настоящее время ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" остается контролируемой Силами обороны, однако она все еще напряжена.

"Почти на всех участках фронта продолжаются боевые действия. Конечно, обстановка динамично меняется", — добавил он.

Стоит напомнить, за ноябрь 2024 года российская армия потеряла рекордное количество личного состава с момента начала полномасштабного вторжения. Согласно данным Министерства обороны Украины, потери личного состава РФ составляли 45 720 военных, что равняется численности более трех мотострелковых дивизий.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наибольшие потери России зафиксированы в течение суток 28 ноября — тогда было ликвидировано более 2 030 вражеских солдат. Этот показатель превысил все предварительные суточные потери русской армии за время войны, начиная с 24 февраля 2022 года. Общие потери армии РФ в ноябре составляют 45 720 военных. Предыдущий рекорд месячных потерь России на войне был в октябре – 41 980. Общие потери России от 24 февраля 2022 года составляют более 740 тыс. личного состава.



