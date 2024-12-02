У России понесла рекордные потери на войне в Украине: Минобороны обнародовали цифры

За ноябрь 2024 года российская армия потеряла рекордное количество личного состава с момента начала полномасштабного вторжения. Согласно данным Министерства обороны Украины, потери личного состава РФ составляли 45 720 военных, что равняется численности более трех мотострелковых дивизий.

Потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наибольшие потери России зафиксированы в течение суток 28 ноября — тогда было ликвидировано более 2 030 вражеских солдат. Этот показатель превысил все предварительные суточные потери русской армии за время войны, начиная с 24 февраля 2022 года. Общие потери армии РФ в ноябре составляют 45 720 военных. Предыдущий рекорд месячных потерь России на войне был в октябре – 41 980. Общие потери России от 24 февраля 2022 года составляют более 740 тыс. личного состава

Потери в технике за ноябрь

Танки: уничтожено 307 единиц, что эквивалентно почти десяти танковым батальонам. Стоимость утраченной техники оценивается в 450 миллионов долларов США.

Боевые бронированные машины (ББМ): поражено 899 единиц, что соответствует количеству техники четырех мотострелковых дивизий. Их стоимость превышает 500 миллионов долларов США.

Артиллерийские системы: поражены 884 единицы, что лишило русские войска 49 артдивизионов. Примерная стоимость этих потерь составляет 700 миллионов долларов США.

Суммарные потери в технике и вооружении за ноябрь 2024 года оцениваются более чем в 3 миллиарда долларов США. Это превышает показатели предыдущих месяцев сентября и октября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России подтвердили смерть более 80 тысяч солдат на войне в Украине.

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