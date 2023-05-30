В ВСУ назвали причину участившихся ракетных атак на Украину

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Кравцев Сергей
Российские войска осуществляют массированные ракетные удары, которые участились в последние недели, из-за собственных провалов на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Юрий Игнат. Фото: из открытых источников
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По его словам, фактом остается то, что враг больше не может предпринимать попытки продвижения в глубь территории Украины, наступательного потенциала у российской армии нет, а, чтобы рядовые россияне меньше задавали неприятных вопросом, они и устраивают массированные обстрелы, чтобы пропаганде было что подавать в уши россиянам.
Юрий Игнат добавил, что враг вчера безуспешно атаковал и баллистическими ракетами, пытаясь что-то доказать таким массированным ударом. При этом, по словам спикера, у россиян еще есть возможность изготавливать определенный объем ракет ежемесячно – в частности, и дорогостоящие "Искандеры", которыми вчера враг и атаковал столицу.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны России отреагировали на массированную атаку беспилотников на Москву.
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сегодня, 11:20
а ми можемо прикупити трохи балістичних ракет??? Патріот у них нема,то нехай і вони під сирени в кацапському метро поки поживуть.