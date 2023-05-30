В ВСУ назвали причину участившихся ракетных атак на Украину

Российские войска осуществляют массированные ракетные удары, которые участились в последние недели, из-за собственных провалов на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Надо собрать волю в кулак и посмотреть их пропагандонские передачи Скабеево-Соловьевские, и станет понятно, от чего бесится враг. Там прямо у них злость из ушей течет, явно понятно, что они хотят мести за свои неудачи. Месть нужна и для внутреннего потребителя, который должен наесться пропагандой. Потому что успехов нет, войска в частности на Бахмутском направлении были сильно разбиты, хоть они и хвастаются, что взяли руины Бахмута", – отметил Игнат.

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По его словам, фактом остается то, что враг больше не может предпринимать попытки продвижения в глубь территории Украины, наступательного потенциала у российской армии нет, а, чтобы рядовые россияне меньше задавали неприятных вопросом, они и устраивают массированные обстрелы, чтобы пропаганде было что подавать в уши россиянам.

Юрий Игнат добавил, что враг вчера безуспешно атаковал и баллистическими ракетами, пытаясь что-то доказать таким массированным ударом. При этом, по словам спикера, у россиян еще есть возможность изготавливать определенный объем ракет ежемесячно – в частности, и дорогостоящие "Искандеры", которыми вчера враг и атаковал столицу.

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