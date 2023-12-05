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В ВСУ назвали потери вражеской бронетехники в боях под Авдеевкой

Россияне все реже применяют бронетехнику в боях на подступах к Авдеевке

сегодня, 18:19
Автор:
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Марьян Ощановский
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Около 70% вражеской бронетехники не возвращаются с поля боя в районе города Авдеевка Донецкой области. Об этом рассказал спикер пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления Александр Штупун.

В ВСУ назвали потери вражеской бронетехники в боях под Авдеевкой

Под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои. Фото из открытых источников

Военнослужащий рассказал, что россияне пытаются наступать на Авдеевку преимущественно пехотой, поскольку погодные условия не позволяют им применять бронетехнику, которую они быстро теряют.


"Враг атакует пехотой, потому что боевая работа его техники усложнена погодными условиями, а также значительными потерями. Если россияне бросают вперед бронетехнику, то 70% не возвращается с поля боя", – рассказал Александр Штупун.

По его словам, россияне пытаются прорваться к Авдеевскому коксохимическому заводу, однако подразделения, совершающие штурмовые действия, вынуждены каждый раз отступать из-за значительных потерь.

Военнослужащий отметил, что оккупанты не уменьшают интенсивность наземных операций. При этом возросла активность вражеской авиации, в том числе штурмовиков СУ-25 и вертолетов Ка-52.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские войска не только держат оборону, но и продолжают атаковать российских оккупантов к югу от Степного. А у коксохимического завода и промзоны Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается прорваться вперед. Украинские войска провели контратаку под Авдеевкой и восстановили утраченные позиции. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы атакуют российские позиции в лесополосе к югу от Степного. В то же время, российские войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении и достигли продвижения. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в районе водохранилища к северу от Авдеевки.



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