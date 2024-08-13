В ВСУ назвали один из ключевых плюсов Курской операции

Благодаря Курской операции Силы обороны Украины смогли существенно пополнить обменный фонд, являющийся одним из ключевых положительных моментов наступления на российскую территорию, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Курской области ВСУ взяли в плен много россиян. Фото из открытых источников

"Один из важных плюсов в контексте событий в Курской области – пополнение обменного фонда. Такое количество пленных россиян, особенно кадыровцев, пригодится нам", — заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что обмены сейчас проходят очень редко и тяжело.

"Во-первых, обмены почти не происходят из-за недостаточного количества пленных россиян. Во-вторых – России безразлично на своих людей, кроме отдельных категорий. А эти категории как раз и есть среди наловленных российских баранов", – отметил он.

К тому же, заметил офицер ВСУ, РФ придется обменивать даже срочников, потому что вышла слишком громкая история, а сделать вид, что их там не было, оккупантам уже не удастся.

Также портал "Комментарии" писал, что виновник провала обороны Курской области РФ — командующий группировкой "Север", генерал-лейтенант Александр Лапин, несколько раз проваливавший российские операции во время войны. Отмечается, что у генерала Александра Лапина есть неоднозначная репутация и системно проигрывает битвы. Под его командованием в войсках РФ в 2022 году произошел мощнейший провал обороны под Балаклеей, Лиманом и Изюмом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по оценке немецкого эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, Украина значительно продвинулась в своем наступлении на Коренево и уже контролирует первый российский город Суджу. По информации украинской стороны, за последние дни было взято под контроль 44 населенных пункта в Курской области, что составляет около 5% от всей территории региона. 12 августа ВСУ впервые опубликовали видеозаписи, подтверждающие захват Суджи, города с населением около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что город выглядит безлюдным, серьезных разрушений на видео не видно, что свидетельствует о скором захвате без продолжительных боев.