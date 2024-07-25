В ВСУ назвали настоящие цели россиян в Харьковской области

Российские захватнические войска "уменьшили аппетиты" на севере Харьковской области. Враг отказался от идеи оккупировать областной центр, но мечтает подойти к нему на расстояние пушечного выстрела. Именно поэтому силы противника упорно атакуют в районе Липца. Как информирует портал "Комментарии", об этом в интервью LIGA.net рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военный раскрыл, какие задачи имела операция россиян в Харьковской области. Во-первых, РФ хотела спровоцировать хаос и заставить украинцев скрыться из региона. Далее россияне должны были подойти к Харькову и оккупировать его, с чем должна была помочь близость города к границе.

Кроме того, противник хотел создать так называемую буферную зону, чтобы не дать ВСУ обстреливать российские территории, однако в результате, по словам Саранцева, такой зоной стала часть Белгородской области РФ.

Также захватчики надеялись заработать "дополнительные баллы" в преддверии Саммита мира в Швейцарии и усилили свои позиции в возможных переговорных процессах.

Спикер добавил, что Волчанск мог стать для россиян выходом в тылы Сил обороны на Купянском направлении, но и там им не удается продвинуться.

По информации Саранцева, численность российских военных на севере Харьковщины и у границы на территории РФ составляет ориентировочно от 30 тысяч человек.

С начала наступления на севере Харьковской области оккупационные войска потеряли в Волчанске большую часть 138 мотострелковой бригады и "сточили" два танковых полка — 83-й и 157-й.

"То есть выглядит так: заходит бригада или полк, в течение нескольких недель атакует, несет безумные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформируя штурмовые группы, уменьшая их количество, или количество задействованных в них людей", — рассказал Саранцев.

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