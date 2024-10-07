В ВСУ назвали главный плюс мобилизации без ТЦК

Правительство дало "зеленый свет" военным частям мобилизовать добровольцев без участия ТЦК. Это своевременное и правильное решение, которое поможет армии, поскольку ранее без прямой мобилизации случались некоторые не очень приятные инциденты. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 Канала" рассказал главный сержант 93 ОМБр "Холодный Яр" Иван Буряк.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что 93 ОМБр уже скоро год, как занимается рекрутингом, и военные только приветствуют такое официальное решение украинской власти. Он отметил, что результаты набора были положительными, однако иногда случались неприятные "казусы", когда бригада направляла документы на конкретного человека, а в ТЦК или же учебных центрах игнорировали запросы и отправляли добровольцев в другие подразделения.

"Было сложно проводить рекрутинг, когда рассказываешь человеку о себе; рекламируешь себя; приводишь примеры... Он соглашается идти с тобой. А потом попадает в такую ситуацию. Для нас разрешение мобилизовать добровольцев — сверхважное событие. Мы его очень ждали", – отметил военный.

Иван Буряк считает, что подразделениям стоит делать ставку на рекрутинг, потому что так можно найти нужных людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на непростую ситуацию с мобилизацией Украине не стоит идти на тот шаг, чтобы снижать мобилизационный возраст. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол в Великобритании Валерий Залужный, сообщают "Буквы".

Экс-главком подчеркнул, возрастная категория 18-25 лет – это будущее Украины. Поэтому серьезно подымать вопрос о снижении мобилизационного возраста можно только в крайнем случае.

"Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот — ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", — заявил Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.