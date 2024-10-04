В ВСУ назвали главную цель россиян в войне: к чему сейчас стремится враг

Российские войска на юге Украины пытаются наносить удары по критической энергетической инфраструктуре, однако их главной целью остается террор и уничтожение украинских граждан, заявил в эфире Freedom представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Ракетный удар

Первым вопросом всегда остается террор. Террор, уже давно вышедший на государственный уровень со стороны Российской Федерации. Собственно, Россия уже даже не пытается каким-либо образом, какими-то "центрами принятия решений", "натовскими базами" прикрыть откровенные попытки уничтожить украинских граждан. Доказательство тому — удары кафиров по жилым домам, конкретно по тем территориям, где могут находиться мирные люди", — подчеркнул Братчук.

Он также отметил, что российские силы ужесточили обстрелы Запорожья, используя авиационные бомбы КАБ. При этом, по его словам, использование КАБов – это серьезная угроза для южных регионов Украины, таких как Херсон и Запорожье. В то же время мы сталкиваемся с баллистическими ракетами, атакующими Одесскую и Николаевскую области, их перехват остается сложной задачей, подчеркнул Братчук.

По словам спикера, Россия пытается постоянными атаками создать условия, когда украинцы будут вынуждены покидать свои дома или оказывать давление на правительство для принятия решений, выгодных Кремлю.

"Россияне рассчитывают на то, что украинцы будут поднимать определенные политические, общественные волны, которые должны влиять на высшее военно-политическое руководство Украины — для принятия решений, которые будут выгодны Российской Федерации. Собственно, это главная задача врага", — сказал спикер.

Он отметил высокую эффективность украинской ПВО, отметив, что более 80% дронов "Шахед" сбиваются.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне усилят террор мирных граждан в октябре.



