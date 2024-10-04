В ВСУ назвали главную цель россиян в войне: к чему сейчас стремится враг

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Ткачик Олеся
Российские войска на юге Украины пытаются наносить удары по критической энергетической инфраструктуре, однако их главной целью остается террор и уничтожение украинских граждан, заявил в эфире Freedom представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Ракетный удар
Он также отметил, что российские силы ужесточили обстрелы Запорожья, используя авиационные бомбы КАБ. При этом, по его словам, использование КАБов – это серьезная угроза для южных регионов Украины, таких как Херсон и Запорожье. В то же время мы сталкиваемся с баллистическими ракетами, атакующими Одесскую и Николаевскую области, их перехват остается сложной задачей, подчеркнул Братчук.
По словам спикера, Россия пытается постоянными атаками создать условия, когда украинцы будут вынуждены покидать свои дома или оказывать давление на правительство для принятия решений, выгодных Кремлю.
Он отметил высокую эффективность украинской ПВО, отметив, что более 80% дронов "Шахед" сбиваются.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне усилят террор мирных граждан в октябре.
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