В ВСУ могут появиться военные 60+: что предлагают в Раде

В парламенте зарегистрировали законопроект, который предусматривает возможность для граждан в возрасте 60+ лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины. об этом в интервью "УП" рассказал инициатор документа, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Контракт с ВСУ. Фото из открытых источников

"С начала большой войны немало граждан в возрасте 60 и более лет изъявили желание приобщиться к защите Украины. Они мотивированы и имеют большой профессиональный опыт в различных сферах деятельности. Но в украинском законодательстве есть ограничения по привлечению к службе такой категории граждан. Наш законопроект снимает эти ограничения", – отметил нардеп.

Документ предусматривает, что во время военного положения, с письменного согласия командира воинской части, на службу по контракту могут принять граждан в возрасте от 60 лет, которые признаны годными военно-врачебной комиссией.

При этом есть важная детально, что такие контрактники смогут занимать небоевые должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава, при условии, если они уволились со службы после 1 января 2015 года.

Срок действия контракта для военнослужащих в возрасте 60+ — один год с возможностью заключения новых контрактов. Офицеры соответствующего возраста смогут подписать контракт после обязательного согласования кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ.

Есть также одна особенность. В контракте для этой категории граждан устанавливается испытание сроком два месяца. Если военный не прошел испытательный срок, контракт расторгается.

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