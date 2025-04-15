Контракт 18-24: перечень боевых должностей увеличили вдвое

В Украине расширили список боевых должностей, на которые привлекают военных по контракту 18-24. В Минобороны сообщили, что перечень штатных должностей рядового состава увеличен вдвое.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 14 апреля 2025 г. № 60 соответствующий перечень должностей был расширен с 9 до 18 позиций. В частности, добавлены следующие должности:

по ВОС 100 – старший стрелок-номер обслуживания,

по ВОС 101 – пулеметчик, пулеметчик-разведчик,

по ВОС 103 – старший наводчик,

по ВОС 106 – разведчик-наводчик, разведчик-номер обслуги, разведчик-радиотелефонист, разведчик-оператор, старший разведчик-стрелок-снайпер.

"Ранее перечень ограничивался должностями: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик", — рассказали в Министерстве обороны.

В Минобороны также напомнили, что проект "Контракт 18-24" был официально начат в феврале 2025 года. Отмечается, что это добровольная инициатива для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Контракт 18-24 предлагает финансовую стабильность, гарантированную государством: контракт на 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу после подписания контракта, а остальные 800 000 позже двумя частями.

В Минобороны напомнили, что добровольцы будут получать ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн в месяц плюс доплаты за боевые задания. Общая сумма может составить до 2 000 000 в год.

Среди поощрений называют возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение (в том числе зубное протезирование), а также право на выезд за границу после года службы.

Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

В Минобороны отметили, что в экспериментальном проекте принимают участие 16 бригад Вооруженных сил Украины.

Напомним, что контракт для 18-24-летних, как писал портал "Комментарии", расширили.



