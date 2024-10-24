В ВСУ могут появиться новые войска: детали

Проект Концепции создания Киберсил как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины обсудили представители Сил обороны Украины, народные депутаты – представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки и эксперты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

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Рабочая встреча прошла под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

Участники заседания рассмотрели основные положения проекта Концепции с учетом опыта создания и функционирования Кибервойск ведущих стран мира.

Кроме того, проанализировали опыт применения Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны Украины в киберпространстве в ходе отпора полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, определили основные задачи и функции Киберсил в соответствии с распределением полномочий между составляющими сектора безопасности и обороны по действиям.

По данным Генштаба, создание Киберсил, как отдельного рода сил, позволит значительно усилить способности украинской армии, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве, на уровне с сушей, морем, воздухом и космосом, признанным отдельным операционным доменом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Относительно темы строительства фортификационных сооружений по всей протяженности границы с Россией пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что пока ведутся такие активные боевые действия, строить укрепления непосредственно по линии границы невозможно. "Любая инженерная группа, которая появляется на границе, подвергается обстрелам со стороны врага. Но сейчас, после того, как силы обороны Украины вошли на территорию Курской области, образовалась определенная "зона безопасности". И сейчас там строить укрепления непосредственно по линии границы стало намного легче", — добавил представитель ГПСУ.