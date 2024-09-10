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В ВСУ катастрофическая ситуация с запчастями – Bild

Многие украинские самоходные гаубицы простаивают из-за нехватки запчастей

сегодня, 10:43
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Недилько Ксения

Значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, пока не работает из-за износа и нехватки запчастей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

В ВСУ катастрофическая ситуация с запчастями – Bild

самоходная гаубица, фото из открытых источников

Это одна из важнейших систем оружия для защиты Украины от российских захватчиков, которая сейчас есть, но запчастей к уже поставленным системам до сих пор нет, жалуются украинские военные.

Ситуация с запчастями катастрофическая, подтверждают два командира украинских артиллерийских подразделений, почти два года воюющих на самоходных гаубицах в Украине.

"Это отличная система, но износ очень высокий", – говорит один из двух артиллеристов. Интенсивное использование самоходной гаубицы уже сказалось во время Бахмутской битвы летом 2022 года.

Через два года мало что изменилось: хотя производитель Rheinmetall объявил о большом заказе на производство трехзначного количества единиц в мае этого года, производство занимает несколько месяцев из-за трудоемкой закалки специальных труб.

По информации Bild, Германия сейчас поставляет небольшое однозначное количество труб для острых нужд, чтобы привести в боевую готовность по крайней мере часть вышедших из строя украинских самоходных гаубиц.

Другие части некоторых самоходных гаубиц также нуждаются в замене, но закупка запчастей также не удается из-за бюрократических преград, поскольку к использованию допускаются только отдельные части.

"Абсурдно, что сейчас больше систем оружия вышли из строя из-за нехватки запчастей, чем из-за вражеского огня", – критикует глава комитета по вопросам обороны Маркус Фабер.

Приятно, что в этом году будет поставлено больше самоходных гаубиц, сказал Фабер.

"Однако, если бы достаточное количество запасных частей было поставлено вовремя, у Украины теперь было бы больше систем для своей обороны".



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