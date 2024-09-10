В ВСУ катастрофическая ситуация с запчастями – Bild

Значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, пока не работает из-за износа и нехватки запчастей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

самоходная гаубица, фото из открытых источников

Это одна из важнейших систем оружия для защиты Украины от российских захватчиков, которая сейчас есть, но запчастей к уже поставленным системам до сих пор нет, жалуются украинские военные.

Ситуация с запчастями катастрофическая, подтверждают два командира украинских артиллерийских подразделений, почти два года воюющих на самоходных гаубицах в Украине.

"Это отличная система, но износ очень высокий", – говорит один из двух артиллеристов. Интенсивное использование самоходной гаубицы уже сказалось во время Бахмутской битвы летом 2022 года.

Через два года мало что изменилось: хотя производитель Rheinmetall объявил о большом заказе на производство трехзначного количества единиц в мае этого года, производство занимает несколько месяцев из-за трудоемкой закалки специальных труб.

По информации Bild, Германия сейчас поставляет небольшое однозначное количество труб для острых нужд, чтобы привести в боевую готовность по крайней мере часть вышедших из строя украинских самоходных гаубиц.

Другие части некоторых самоходных гаубиц также нуждаются в замене, но закупка запчастей также не удается из-за бюрократических преград, поскольку к использованию допускаются только отдельные части.

"Абсурдно, что сейчас больше систем оружия вышли из строя из-за нехватки запчастей, чем из-за вражеского огня", – критикует глава комитета по вопросам обороны Маркус Фабер.

Приятно, что в этом году будет поставлено больше самоходных гаубиц, сказал Фабер.

"Однако, если бы достаточное количество запасных частей было поставлено вовремя, у Украины теперь было бы больше систем для своей обороны".