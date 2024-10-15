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В ВР заявили, что мобилизация идет не так, как надо: какие меры сейчас внедряют

Нардеп Костенко сообщил, что пока процесс мобилизации до сих пор не налажен

сегодня, 18:24
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Ткачик Олеся

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью 24 Каналу подчеркнул важность обеспечения Вооруженных сил Украины необходимыми ресурсами для укомплектования существующих и создания новых бригад. По его словам, есть подразделения, которые героически держат оборону длительное время, но им не хватает ротаций.

В ВР заявили, что мобилизация идет не так, как надо: какие меры сейчас внедряют

Мобилизация в Украине

Костенко подчеркнул, что для эффективной обороны стране нужно большее количество личного состава, чтобы можно было проводить регулярные ротации. Это позволит бригадам сменять друг друга, отправляться на отдых и проходить боевое согласие. Благодаря этому военные, приобретя опыт, смогут вернуться на передовую в полной готовности, подчеркнул нардеп.

Однако, по словам Костенко, процесс мобилизации пока не налажен должным образом. Украина сталкивается с выбором: создавать ли новые резервные подразделения или доукомплектовывать существующие. Военное командование часто принимает решение распределять ресурсы таким образом, чтобы удавалось формировать новые бригады и укреплять существующие.

"Сейчас продолжаются некоторые непопулярные действия, чтобы улучшить процессы. Как бы кто ни к этому относился, но вопросы мобилизации, подготовки людей и их обеспечения – это выживание страны, а не личные амбиции", — сказал Костенко.

Он также добавил, что участие в защите страны должно быть не только на передовой, но и в тылу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам Сергея Лещенко, в США давят на президента Владимира Зеленского, чтобы он объявил мобилизацию на фронт, начиная с 18 лет. Политик отметил, что президент категорически не хочет этого делать.




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Источник: https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-yaka-situatsiya-iz-rezervami-novini-ukrayini_n2663453
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