В ВР сказали, в ком именно нуждаются на фронте: эти люди не должны отсиживаться в тылу

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Ткачик Олеся
Недавно в сети начала появляться информация о возможном понижении мобилизационного возраста в Украине. Однако Верховная Рада не рассматривает вопрос снижения мобилизационного возраста до 20 лет, в частности, об этом в эфире "Общественного" сообщил народный депутат, член профильного оборонного комитета Вадим Ивченко.
Мобилизация в Украине
Ивченко отметил, что от ВСУ поступают сигналы о необходимости привлечения физически подготовленных людей для выполнения боевых задач. Он добавил, что лицам 47-50 лет труднее выполнять боевые задачи, которые ставят командиры бригад.
По его мнению, люди с хорошей физической подготовкой не должны выполнять тыловые или бюрократические функции в штабах и ТЦК, а должны участвовать в боевых действиях. В то же время те, кто ранен или проходит реабилитацию, должны выполнять другую работу, если не могут участвовать в боях.
Ивченко также отметил, что в течение последнего года количество мобилизованных выросло, но этого недостаточно. По его словам, мобилизация покрывает лишь потребность в пополнении потерь личного состава в бригадах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР совете отдельные нардепы считают, что необходимо снижать мобилизационный возраст до 20 лет.
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