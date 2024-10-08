В ВР сказали, в ком именно нуждаются на фронте: эти люди не должны отсиживаться в тылу

Недавно в сети начала появляться информация о возможном понижении мобилизационного возраста в Украине. Однако Верховная Рада не рассматривает вопрос снижения мобилизационного возраста до 20 лет, в частности, об этом в эфире "Общественного" сообщил народный депутат, член профильного оборонного комитета Вадим Ивченко.

Мобилизация в Украине

Ивченко отметил, что от ВСУ поступают сигналы о необходимости привлечения физически подготовленных людей для выполнения боевых задач. Он добавил, что лицам 47-50 лет труднее выполнять боевые задачи, которые ставят командиры бригад.

"Это только сигналы к нам, Комитету по нацбезопасности и обороне. Однако этот вопрос пока не обсуждается ни на комитете, ни в Верховной Раде", — отметил депутат.

По его мнению, люди с хорошей физической подготовкой не должны выполнять тыловые или бюрократические функции в штабах и ТЦК, а должны участвовать в боевых действиях. В то же время те, кто ранен или проходит реабилитацию, должны выполнять другую работу, если не могут участвовать в боях.

Ивченко также отметил, что в течение последнего года количество мобилизованных выросло, но этого недостаточно. По его словам, мобилизация покрывает лишь потребность в пополнении потерь личного состава в бригадах.

"Мы сегодня покрываем только потребности, чтобы закрыть потерю человеческого ресурса в бригадах. Но никак не создание новых бригад или усиление новых бригад, чтобы была соответствующая ротация, чтобы на место одних бригад заходили другие", – добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР совете отдельные нардепы считают, что необходимо снижать мобилизационный возраст до 20 лет.



