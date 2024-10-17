В ВР сказали, действительно ли Штаты требуют снизить мобилизационный возраст до 18 лет

США регулярно поднимают вопросы снижения мобилизационного возраста в Украине с 25 до 18 лет. В то же время это не ультиматум, а скорее призыв к действиям, сообщил в эфире телемарафона заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Мобилизация в Украине

По его словам, официального запроса нет, но этот вопрос не раз обсуждался на встречах с представителями как Демократической, так и Республиканской партий.

"Могу говорить о тех встречах, на которых я был. Этот вопрос был скорее не ультиматумом, а побуждением к действию. Они аргументировали тем, что в их войнах основная составляющая – 18-25-летние", – сказал нардеп.

В то же время он отметил, что в США действует контрактная армия, где военные проходят подготовку, участвуют в ротациях и могут демобилизоваться, а боевые действия ведутся вне их территории.

Чернев также выразил сомнение в возможности вооружить новобранцев в случае снижения мобилизационного возраста.

"Мы можем говорить, что должны понижать мобилизационный возраст, но будем откровенны – есть чем вооружить? Даже сейчас, когда этот возраст не понижаем, но формируем новые бригады – их нечем вооружать", – подчеркнул Чернев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сергей Лещенко сообщил о том, что Соединенные Штаты, якобы, давят на Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Лещенко отмечает, что американцы сравнивают ситуацию на Украине с войной во Вьетнаме, во время которой США призывали на службу юношей с 19 лет. Именно поэтому американские политики не понимают, почему в Украине до сих пор не мобилизуют молодежь от 18 до 25 лет. Впрочем, вроде бы Зеленский категорически против того, чтобы снижать мобилизационный возраст и отправлять на фронт молодежь, начиная с 18 лет.



