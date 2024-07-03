В ВР сказали, чья вина в том, что оккупанты смогли взять Нью-Йорк

Как считает Марьяна Безуглая, в успехах армии оккупантов виновно высшее военное руководство.

Нью-Йорк

"То, что россияне сейчас зашли в Нью-Йорк – прямое последствие управленских решений Сырского и его "молодой" команды: Содоля, Баргилевича и Павлюка… Но жизник не вернешь. Нужны решения. Нужны изменения", — написала в Фейсбуке Безуглая.

В свою очередь военный Кирилл Сазонов объяснил, что сейчас происходит в районе Часового Яра и Торецка. По его словам, когда противник лезет в таком количестве, что штурмы ни на час не прекращаются, когда на наши позиции кидают не "свежих контрактников", а опытную спецуру и морпехов, а арта с авиацией противника стирают позиции просто "в ноль", чего можно ждать?

"Из хорошего только сообщений про то, что твои отступили на позиции, которые заранее были готовы и без "двухсотых", — заявил Сазонов.

По его словам, противник реально лезет вперед, как будто времени у него осталось мало.

"То ли у Кремля есть четкие сроки, до которых нужно что-то успеть по политическим причинам, то ли так боятся новых F-16 и снарядов с ракетами, которые реально уже в этом году поменяют соотношение не на уровне легкой рехтовки цифр, а в принципе. Но лезут без тормозов", — заявил Сазонов в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил, что, к сожалению, сразу две очередных "крепости" на подходе – Торецк и Часов Яр. Он предположил, что южная часть с. Нью-Йорк – все-таки потеряна. Также, по его словам, оккупанты лезут на Калиново. По его словам, только вопрос времени — когда оккупанты попытаются прорваться на Александрополь и полезут со стороны Широкой Балки. На Краматорском направлении, судя по всему, микрорайон "Канал" в "часике" также — потерян полностью, добавил Машовец.





