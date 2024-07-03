В ВР сказали, чья вина в том, что оккупанты смогли взять Нью-Йорк

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Ткачик Олеся
Как считает Марьяна Безуглая, в успехах армии оккупантов виновно высшее военное руководство.
Нью-Йорк
В свою очередь военный Кирилл Сазонов объяснил, что сейчас происходит в районе Часового Яра и Торецка. По его словам, когда противник лезет в таком количестве, что штурмы ни на час не прекращаются, когда на наши позиции кидают не "свежих контрактников", а опытную спецуру и морпехов, а арта с авиацией противника стирают позиции просто "в ноль", чего можно ждать?
По его словам, противник реально лезет вперед, как будто времени у него осталось мало.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил, что, к сожалению, сразу две очередных "крепости" на подходе – Торецк и Часов Яр. Он предположил, что южная часть с. Нью-Йорк – все-таки потеряна. Также, по его словам, оккупанты лезут на Калиново. По его словам, только вопрос времени — когда оккупанты попытаются прорваться на Александрополь и полезут со стороны Широкой Балки. На Краматорском направлении, судя по всему, микрорайон "Канал" в "часике" также — потерян полностью, добавил Машовец.
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