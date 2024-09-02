В ВР сказали, что произойдет, если Украина потеряет Покровск

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Ткачик Олеся
Если Россия продолжит наступление в нынешнем темпе, она может достичь Покровска в ближайшее время, сообщил в эфире Radio NV секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.
Покровск
При этом Костенко подчеркнул, что битва за Покровск будет зависеть от наших резервов и решений командования.
Он добавил, что даже если Россия захватит Покровск, это не означает победу Москвы в войне. По мнению политика, сейчас главное – избежать катастрофических последствий, которые могут привести к поражению. Нардеп добавил, если удастся остановить врага сейчас, у него не будет больших резервов для действий по другим направлениям. Костенко добавил, что сейчас россияне сосредоточили в Покровском направлении все свои силы и средства.
По словам нардепа, приоритетом для России остается захват всей территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ветеран АТО Евгений Дикий прогнозирует дальнейшее продвижение российских войск на Покровском направлении.
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