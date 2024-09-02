В ВР сказали, что произойдет, если Украина потеряет Покровск

Если Россия продолжит наступление в нынешнем темпе, она может достичь Покровска в ближайшее время, сообщил в эфире Radio NV секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Покровск

При этом Костенко подчеркнул, что битва за Покровск будет зависеть от наших резервов и решений командования.

"Я надеюсь, что врага, во-первых, не допустят туда, а во-вторых, что врагу будет очень дорого стоить продвижение и в Покровск и через Покровск. Повлияет ли это на фронт? Конечно, это наш город. Обвалит ли это весь фронт? Я с этим не согласен, потому что противник просто постепенно захватывает территории", – сказал Костенко.

Он добавил, что даже если Россия захватит Покровск, это не означает победу Москвы в войне. По мнению политика, сейчас главное – избежать катастрофических последствий, которые могут привести к поражению. Нардеп добавил, если удастся остановить врага сейчас, у него не будет больших резервов для действий по другим направлениям. Костенко добавил, что сейчас россияне сосредоточили в Покровском направлении все свои силы и средства.

По словам нардепа, приоритетом для России остается захват всей территории Донецкой и Луганской областей.

"Для Путина это стратегическая задача. Он даже жертвует Курском – нет особых резервов, что и показала Курская операция. Он не снимает оттуда силы и средства, для него Донецкая и Луганская область важнее Курской. Поскольку там настолько кровавый каток запущен, что если его сейчас остановить, то второй раз его запустить будет сложно. В топку бросают всех — кто только подписал контракт — сразу бросают туда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ветеран АТО Евгений Дикий прогнозирует дальнейшее продвижение российских войск на Покровском направлении.



