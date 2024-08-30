В ВР рассказали, сколько самолетов якобы потеряла Украина благодаря «дружескому огню»

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Ткачик Олеся
Народный депутат Марьяна Безуглая утверждает, что в результате "дружественного огня" Украина потеряла три самолета, среди них и F -16. По ее информации, все они были сыты украинским ПВО.
Марьяна Безуглая
По ее словам, это свидетельствует о том, что из инцидентов не были сделаны надлежащие выводы и не было проведено объективное расследование.
Она считает, что во время интенсивных боевых действий случаи "дружественного огня" неизбежны, но их необходимо тщательно анализировать и делать правильные выводы с соответствующим наказанием виновных.
Политик подчеркнула, что украинская нация сражается, осваивает новейшее вооружение и технику, создает собственные разработки, но часто это происходит не благодаря, а вопреки планированию в высших военных кабинетах. Генералитет, говорит Безуглая, оставшийся еще со времен президентства Виктора Януковича, продолжает действовать по старым схемам и воспитывает таких же последователей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Генштаб подтвердил информацию о том, что Украина потеряла самолет F -16.
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