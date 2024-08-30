В ВР рассказали, сколько самолетов якобы потеряла Украина благодаря «дружескому огню»

Народный депутат Марьяна Безуглая утверждает, что в результате "дружественного огня" Украина потеряла три самолета, среди них и F -16. По ее информации, все они были сыты украинским ПВО.

Марьяна Безуглая

"Два предыдущих инцидента, не касавшихся F-16, официально списали на россиян. И об этом случае тоже пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках", — заявила нардеп.

По ее словам, это свидетельствует о том, что из инцидентов не были сделаны надлежащие выводы и не было проведено объективное расследование.

"Ситуация аналогична наблюдаемой в сухопутных войсках — круговая порука. Это нужно менять! Так больше не может продолжаться. Культура лжи ведет нас к поражению", – заявила Безуглая.

Она считает, что во время интенсивных боевых действий случаи "дружественного огня" неизбежны, но их необходимо тщательно анализировать и делать правильные выводы с соответствующим наказанием виновных.

"Абсолютное большинство самолетов уничтожили россияне, и именно они запускают тонны металлолома в наши города. В этом отношении тоже должны быть честными и называть несбитую ракету ракетой, а не "обломками". До сих пор не организована система видеофиксации атак", — заявила нардеп.

Политик подчеркнула, что украинская нация сражается, осваивает новейшее вооружение и технику, создает собственные разработки, но часто это происходит не благодаря, а вопреки планированию в высших военных кабинетах. Генералитет, говорит Безуглая, оставшийся еще со времен президентства Виктора Януковича, продолжает действовать по старым схемам и воспитывает таких же последователей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Генштаб подтвердил информацию о том, что Украина потеряла самолет F -16.



