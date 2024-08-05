В ВР рассказали, какие именно истребители F-16 получила Украина

Получение первой партии самолетов F-16 является важным прорывом для Украины, что стало возможным благодаря большим усилиям президента Владимира Зеленского, дипломатической команды и работы на уровне парламента, заявил народный депутат Егор Чернев, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки постоянной делегации Украины в ПА НАТО.

F-16

"В Украину поступила первая партия самолетов F-16. Далее ждем другие машины от стран соответствующей коалиции – Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии. Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в том числе США. Так мы сможем получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть наше небо и отражать атаки окупантов ракетами, дронами и самолетами. Передача первых бортов F-16 должна стать стимулом для других наших партнеров", – отметил политик.

По его словам, среди союзников Украины есть консенсус по поиску новых возможностей для увеличения боевого авиапарка и усиления обороноспособности страны.

При этом нардеп рассказал, что Украина получила современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и другим оборудованием. Также, по его словам, прорабатываются все возможные варианты для получения дальнобойного оружия, производимого в Европе и США. Процесс продолжается, сказал нардеп, и выразил надежду, что подобные ракеты скоро будут в Украине.

Он добавил, что важнейшим вопросом остается подготовка украинских пилотов для управления F-16 и технического персонала для обслуживания этих самолетов на земле.

"В настоящее время в мире не так много баз для этого, поэтому мы ищем возможности в разных странах, чтобы увеличить количество наших специалистов", — подытожил парламентарий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США сказали , какую задачу должна выполнить Украина, прежде чем использовать F-16.



