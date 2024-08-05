В ВР рассказали, какие именно истребители F-16 получила Украина

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Ткачик Олеся
Получение первой партии самолетов F-16 является важным прорывом для Украины, что стало возможным благодаря большим усилиям президента Владимира Зеленского, дипломатической команды и работы на уровне парламента, заявил народный депутат Егор Чернев, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки постоянной делегации Украины в ПА НАТО.
F-16
По его словам, среди союзников Украины есть консенсус по поиску новых возможностей для увеличения боевого авиапарка и усиления обороноспособности страны.
При этом нардеп рассказал, что Украина получила современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и другим оборудованием. Также, по его словам, прорабатываются все возможные варианты для получения дальнобойного оружия, производимого в Европе и США. Процесс продолжается, сказал нардеп, и выразил надежду, что подобные ракеты скоро будут в Украине.
Он добавил, что важнейшим вопросом остается подготовка украинских пилотов для управления F-16 и технического персонала для обслуживания этих самолетов на земле.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США сказали , какую задачу должна выполнить Украина, прежде чем использовать F-16.
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