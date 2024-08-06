В ВР рассказали, как проходит мобилизация и удовлетворено ли руководство ее темпами

Текущие темпы мобилизации военнообязанных соответствуют ожиданиям высшего военного руководства Украины, заявил на брифинге народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Федор Вениславский

Политик отметил, что у комитета есть все статистические данные о темпах мобилизации в Украине, но эти цифры остаются государственной тайной. Он отказался говорить о количестве мобилизованных, так как такая информация является государственной тайной.

Также нардеп подчеркнул, что после вступления в силу новых законодательных изменений ситуация с мобилизацией "устраивает высшее военное руководство" Украины.

"Я бы ориентировался на заявления президента Владимира Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов национальной безопасности и обороны, и главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского о том, что действительно, мобилизация, на сегодняшний день, обеспечивает потребности ВСУ в пополнении тех потерь, которые есть (санитарные, и к сожалению, неизбежны), и (обеспечивает) формирование тех резервов, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии наши Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны", — сказал Вениславский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Валерий Залужный, когда был главнокомандующим, считал, что в армию нужно мобилизовать 500 тысяч человек. Впрочем, новый главком Александр Сырский заявил, что нет нужды в мобилизации 500 тысяч человек, поскольку эта цифра была уменьшена после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ.

Кроме того, известно, что в ВР хотят разрешить всем забронированным лицам беспрепятственно уезжать за границу.



