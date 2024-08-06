В ВР рассказали, как проходит мобилизация и удовлетворено ли руководство ее темпами

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Ткачик Олеся
Текущие темпы мобилизации военнообязанных соответствуют ожиданиям высшего военного руководства Украины, заявил на брифинге народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Федор Вениславский
Политик отметил, что у комитета есть все статистические данные о темпах мобилизации в Украине, но эти цифры остаются государственной тайной. Он отказался говорить о количестве мобилизованных, так как такая информация является государственной тайной.
Также нардеп подчеркнул, что после вступления в силу новых законодательных изменений ситуация с мобилизацией "устраивает высшее военное руководство" Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Валерий Залужный, когда был главнокомандующим, считал, что в армию нужно мобилизовать 500 тысяч человек. Впрочем, новый главком Александр Сырский заявил, что нет нужды в мобилизации 500 тысяч человек, поскольку эта цифра была уменьшена после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ.
Кроме того, известно, что в ВР хотят разрешить всем забронированным лицам беспрепятственно уезжать за границу.
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