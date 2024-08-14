В ВР рассказали, как операция на Курщине повлияла на США: какие решения там могут принять

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Ткачик Олеся
Визит сенаторов США Линдси Грэма из Республиканской партии и Ричарда Блюменталя от Демократической партии в Украину стал очередным доказательством двухпартийной поддержки нашего государства в Соединенных Штатах, заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, руководитель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Черновцы.
Егор Чернев
По его словам, конгрессмены и сенаторы из обеих партий выступают за то, чтобы США сняли ограничения на использование дальнобойного оружия, предоставленного Украине.
Нардеп подчеркнул, что окончательное решение принимается в Белом доме, но конгрессмены могут повлиять на этот процесс.
Он также добавил, что после получения самолетов F-16 важно иметь для них дальнобойные ракеты, которые есть в США и наших европейских партнеров, а также ускорить оказание пакетов помощи.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие ограничения в вопросе поддержки Украины может снять Камала Гаррис, если станет президентом.
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