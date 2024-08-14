В ВР рассказали, как операция на Курщине повлияла на США: какие решения там могут принять

Визит сенаторов США Линдси Грэма из Республиканской партии и Ричарда Блюменталя от Демократической партии в Украину стал очередным доказательством двухпартийной поддержки нашего государства в Соединенных Штатах, заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, руководитель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Черновцы.



Егор Чернев

По его словам, конгрессмены и сенаторы из обеих партий выступают за то, чтобы США сняли ограничения на использование дальнобойного оружия, предоставленного Украине.

"Недавно наша парламентская делегация вернулась из США, где у нас было много встреч с сенаторами и конгрессменами как от республиканцев, так и от демократов. Все, с кем мы встречались, поддерживают наш запрос в США о снятии ограничений на использование вооружения. Кроме того, мы говорили и о предоставлении других видов дальнобойного оружия, которых пока у нас нет, но оно точно есть на складах в Соединенных Штатах", — сообщил политик.

Нардеп подчеркнул, что окончательное решение принимается в Белом доме, но конгрессмены могут повлиять на этот процесс.

"Мы попросили уже сейчас писать письма на Белый дом и Пентагон, чтобы все-таки сменить позицию Администрации. Я думаю, что, учитывая нынешнюю ситуацию в Курской области и отсутствие эскалации со стороны РФ, мы близки к снятию ограничений и получению других видов дальнобойного оружия. Именно для того, чтобы не стреляли в Украину с территории России, мы и проводим такие операции", — отметил народный депутат.

Он также добавил, что после получения самолетов F-16 важно иметь для них дальнобойные ракеты, которые есть в США и наших европейских партнеров, а также ускорить оказание пакетов помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие ограничения в вопросе поддержки Украины может снять Камала Гаррис, если станет президентом.



