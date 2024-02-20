В ВР придумали, как наказать уклонистов. Ответить могут их дети

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Ткачик Олеся
Уклоняющиеся от мобилизации мужчины обязательно должны нести ответственность, считает Вадим Ивченко. По его мнению, это должно напоминать, например, штрафы за нарушение ПДД. Депутат подчеркнул, что как нарушение ПДД, так и уклонение от мобилизации – это все нарушение закона.
Вадим Ивченко
При этом нардеп согласился, что блокировать счета уклоняющимся от мобилизации не стоит, чтобы не оставлять их без денег.
По мнению Ивченко, наказать уклонистов от мобилизации можно, например, ограничив им и их детям право в получении некоторых государственных услуг.
При этом он категорически отвергает все упреки в том, что наказания уклоняющихся от мобилизации не имеют ничего общего с Конституцией. По его словам, согласно Основному закону, все граждане Украины должны защищать ее. В то же время, говорит Ивченко, мужчины даже не приходят в ТЦК, чтобы встать на учет или обновить свои данные.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал поддерживает ли Верховная Рада арест счетов , как средство для мобилизации уклончан.
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