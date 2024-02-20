В ВР придумали, как наказать уклонистов. Ответить могут их дети

Уклоняющиеся от мобилизации мужчины обязательно должны нести ответственность, считает Вадим Ивченко. По его мнению, это должно напоминать, например, штрафы за нарушение ПДД. Депутат подчеркнул, что как нарушение ПДД, так и уклонение от мобилизации – это все нарушение закона.

Вадим Ивченко

При этом нардеп согласился, что блокировать счета уклоняющимся от мобилизации не стоит, чтобы не оставлять их без денег.

"Человека оставить без денег, чтобы он где-то умирал, это неправильно. Но другие меры должны быть. Вы же как водитель штрафы получаете. Здесь то же самое: если вы не придерживались закона о военном учете, то должны нести ответственность",

– считает нардеп.

По мнению Ивченко, наказать уклонистов от мобилизации можно, например, ограничив им и их детям право в получении некоторых государственных услуг.

"Политическое руководство предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не стоишь на военном учете, государство может тебе отказывать в услугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не вступят в вуз или ты сам не поступишь в вуз",

– предполагает нардеп.

При этом он категорически отвергает все упреки в том, что наказания уклоняющихся от мобилизации не имеют ничего общего с Конституцией. По его словам, согласно Основному закону, все граждане Украины должны защищать ее. В то же время, говорит Ивченко, мужчины даже не приходят в ТЦК, чтобы встать на учет или обновить свои данные.

"Все мужчины в Израиле состоят на военном учете. И у нас тоже все должны стоять на учете. Это не значит, что они обязательно будут на нуле или на войне. Но на учете ты должен стоять. Государство должно знать, рассчитывать на тебя или нет",

— сказал депутат и подчеркнул, что это нормальный процесс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал поддерживает ли Верховная Рада арест счетов , как средство для мобилизации уклончан.